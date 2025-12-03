"قصص متفوتكش".. عقد حسام عبدالمجيد.. ورطة مدرب الزمالك وصدام شوبير

"حدث ما كنا نخشاه.. اتخطفنا".. أحمد حسن يعلق على تعادل المنتخب مع الكويت

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث تداول الكثير من الأقاويل حول موعد انتهاء عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، وأزمة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للأبيض بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"ليه خليته يفسخ؟ وترجعوا تزعلوا".. شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك

فتح الإعلامي أحمد شوبير النار على مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد فسخ عقد المغربي صلاح مصدق لاعب الفريق الأبيض، لعدم حصوله على كامل مستحقاته. (إليكم التفاصيل)

بعد جدل التلاعب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد حسام عبدالمجيد مع الزمالك بالأرقام

شهدت الساعات الماضية الكثير من الأقاويل حول موعد انتهاء عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، في ظل سعي الأبيض لتجديد عقده. (إليكم التفاصيل)

يفقد 15 لاعبًا.. مدرب الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لاستئناف تدريباته من جديد غدًا على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، وتحديدًا مواجهة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل. (إليكم التفاصيل)

كارلوس كيروش يستعين بـ"لاب توب" و"آيباد" لإثبات خطأ تحكيمي بمباراة عمان والسعودية (فيديو)

استعان المدير الفني البرتغالي لمنتخب عمان، كارلوس كيروش، بـ"لاب توب" و"آيباد" خلال ظهوره عقب مباراتهم أمام السعودية في كأس العرب، للحديث عن تعرضهم لخطأ تحكيمي. (إليكم التفاصيل)

لاعب الزمالك السابق يتعرض لحادث سير

تعرض لاعب الزمالك السابق وفاركو الحالي أحمد رفاعي لحادث سير على الطريق الصحراوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. (إليكم التفاصيل)

هل تلاعب الزمالك في عقد حسام عبدالمجيد؟.. رد ناري من شقيقه

كشف إسلام عبدالمجيد، وكيل أعمال حسام عبدالمجيد لاعب فريق الزمالك، حقيقة التلاعب في عقد اللاعب كما تردد خلال الساعات الماضية. (إليكم التفاصيل)