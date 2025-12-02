"فضيحة واتهام تشهير".. القصة الكاملة لأزمة التصعيد بين فيريرا وميدو

شهدت الساعات الأخيرة توترًا واضحًا بين الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك.

وكان فيريرا قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد ميدو، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل حوله.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لأزمة الثنائي ميدو وفيريرا كالتالي:

البداية كانت عند المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، عندما ظهر مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة النهار، وكشف عن العديد من أزمات النادي خلال فترة تواجده كمدير فني.

وكان فيريرا قد أطلق تصريحات أغضبت مسؤولي الزمالك، أبرزها أن إدارة النادي لا تحترم كلمتها، وأن النادي لم يكن يدفع اشتراك المنصات، وبسبب ذلك لم يتمكن من تحليل مباراة الأهلي.

كما قال فيريرا إنه لم يكن له أي علاقة بالصفقات التي ضمها النادي سوى بيزيرا، ولم يعلم بإقالته من المسؤولين، بل عرف من خلال الصحفيين ووسائل التواصل الاجتماعي.

هذه التصريحات لاقت غضبًا كبيرًا من قبل المسؤولين، كما عبّر كل من حازم إمام، المدرب المساعد السابق، وأيمن الرمادي، المدير الفني السابق للزمالك، عن استيائهم من تلك التصريحات.

ميدو يرد على تصريحات فيريرا مع شوبير

بدوره، خرج أحمد حسام ميدو عبر برنامجه على قناة النهار ليرد على تصريحات فيريرا، وأبدى غضبه من تلك الأقاويل التي أدلى بها.

وقال ميدو: "أحد الأسباب الرئيسية وراء رحيل فيريرا من الزمالك هو تورطه في قضية تلاعب بنتائج الدوري البلجيكي المعروفة بـ‘العملية الصفراء’".

وتابع ميدو: "أهم شيء في السيرة الذاتية لفيريرا أنه درب الزمالك، وهو الاسم الأكبر بين الأندية التي قادها، ويبدو أنه يحاول الحصول على أكبر مبلغ ممكن من النادي، لكن ليس بهذه الطريقة، فالزمالك فريق كبير ويستحق الاحترام".

واختتم ميدو: "فيريرا استمر فترة طويلة بدون عمل، والزمالك فتح له بابه، لكنه الآن يحاول تشويه صورة النادي، وهذا أمر غير مقبول".

كيف رد يانيك فيريرا على تصريحات ميدو ضده

من جانبه، لم يصمت يانيك فيريرا على تصريحات ميدو ضده، حيث أعلن اليوم الثلاثاء عن اتخاذه إجراءات قانونية، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:

"لقد لفت انتباهي أن هناك اتهامات كاذبة ولا أساس لها من الصحة تم توجيهها من قبل مقدم البرامج التلفزيونية أحمد حسام ميدو.

ونظرًا للإجراءات القانونية الجارية، سيتم الحصول على المشورة القانونية اللازمة قبل إصدار أي بيان آخر، وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد هذه التصريحات الباطلة والكاذبة".