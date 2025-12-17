جلسة حاسمة في الأهلي.. اجتماع عاجل مع توروب لحسم مصير الثنائي

تستعد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لعقد جلسة مرتقبة مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، من أجل حسم مصير الثنائي الأجنبي أشرف داري وجراديشار، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشف مصدر مطّلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الاجتماع المنتظر سيشهد مناقشة شاملة لمستقبل اللاعبين، في ظل العروض التي تلقاها جراديشار مؤخرًا للرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

وأوضح المصدر أن جراديشار تلقى عروضًا خارجية بشكل شخصي من أندية تنشط في الدوريين الروسي والسلوفيني، إلا أن المقابل المالي المعروض أقل بكثير من راتبه الحالي مع الأهلي، والذي يصل إلى 750 ألف دولار في الموسم، وهو ما تسبب في فتور حماس اللاعب تجاه فكرة الرحيل.

وأضاف أن هناك اتجاهًا داخل الأهلي لإعادة هيكلة قائمة الأجانب، من خلال بيع أحد الثنائي ووضع الآخر على قائمة الانتظار خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل إتاحة الفرصة أمام النادي لقيد صفقتين أجنبيتين جديدتين لدعم الفريق.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن القرار النهائي سيتحدد خلال الجلسة المرتقبة مع ييس توروب، في إطار خطة شاملة لتدعيم الفريق والحفاظ على توازنه الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.