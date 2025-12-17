مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

جلسة حاسمة في الأهلي.. اجتماع عاجل مع توروب لحسم مصير الثنائي

كتب : محمد خيري

01:44 م 17/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جراديشار يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    جراديشار وأحمد رضا
  • عرض 11 صورة
    جراديشار (2)
  • عرض 11 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 11 صورة
    جراديشار أثناء سفر بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    جراديشار (5)
  • عرض 11 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 11 صورة
    جراديشار
  • عرض 11 صورة
    جراديشار
  • عرض 11 صورة
    جراديشار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لعقد جلسة مرتقبة مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، من أجل حسم مصير الثنائي الأجنبي أشرف داري وجراديشار، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشف مصدر مطّلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الاجتماع المنتظر سيشهد مناقشة شاملة لمستقبل اللاعبين، في ظل العروض التي تلقاها جراديشار مؤخرًا للرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

وأوضح المصدر أن جراديشار تلقى عروضًا خارجية بشكل شخصي من أندية تنشط في الدوريين الروسي والسلوفيني، إلا أن المقابل المالي المعروض أقل بكثير من راتبه الحالي مع الأهلي، والذي يصل إلى 750 ألف دولار في الموسم، وهو ما تسبب في فتور حماس اللاعب تجاه فكرة الرحيل.

وأضاف أن هناك اتجاهًا داخل الأهلي لإعادة هيكلة قائمة الأجانب، من خلال بيع أحد الثنائي ووضع الآخر على قائمة الانتظار خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل إتاحة الفرصة أمام النادي لقيد صفقتين أجنبيتين جديدتين لدعم الفريق.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن القرار النهائي سيتحدد خلال الجلسة المرتقبة مع ييس توروب، في إطار خطة شاملة لتدعيم الفريق والحفاظ على توازنه الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي جراديشار النادي الأهلي أشرف داري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور