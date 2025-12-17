الداخلية تضبط محاولات شراء الأصوات في المعصرة وحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، وبحوزته كمية من الأوراق المخصصة لتدوين بيانات المواطنين ومبالغ مالية، كانت معدّة لتوزيعها على الناخبين بغرض دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وانطلقت اليوم الأربعاء جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس المرشحون على 101 مقعد، عبر 4494 لجنة فرعية داخل 55 دائرة انتخابية، موزعة على مستوى المحافظات المشمولة بالمرحلة.

وفي دائرة قسم شرطة حلوان، ضبطت قوات الأمن 3 أشخاص بحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين عند ترددهم على الدوائر للتصويت لصالح مرشح محدد.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعتين.

