المنتخب يكشف سبب استبعاد محمد عبد المنعم

كتب : مصطفى الجريتلي

10:21 م 01/12/2025
    محمد عبدالمنعم
    محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي
    زيزو ومصطفى محمد ومحمد عبدالمنعم
    محمد عبدالمنعم
    محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سبب استبعاد المحترف المصري بصفوف نيس الفرنسي، محمد عبدالمنعم من القائمة التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية2025.

موعد كأس أمم أفريقيا 2025

وتستضيف دولة المغرب منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وأوضح إبراهيم حسن، خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إن التقارير الطبية أثبتت صعوبة جاهزية محمد عبدالمنعم ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد التنسيق بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن طريق محمد أبو العلا والجهاز الطبي لنادي نيس.

إصابة محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم كان قد أُصيب بتمزق في الرباط الصليبي خلال شهر أبريل 2025 خلال مباراة نيس وباريس سان جيرمان ثم تعرض لإصابة أخرى حديثة بمزق في عضلة السمانة.

وأتم مدير منتخب مصر تصريحاته بقوله:"لولا الإصابة لكان محمد عبدالمنعم بقائمة المنتخب لكأس الأمم وهناك تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته ونتمنى له الشفاء فهو إضافة لخط دفاع المنتخب".

مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا قد أوقعت منتخب مصر في مجموعة ضمت: زيمبابوي، جنوب أفريقيا، أنجولا.

محمد عبدالمنعم نيس الفرنسي منتخب مصر إبراهيم حسن كأس أمم أفريقيا 2025

