"قد يعود للقاهرة".. الأهلي يعلن تطورات إصابة بن شرقي

كتب : مصطفى الجريتلي

05:23 م 01/12/2025
  • عرض 11 صورة
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائج الأشعة التي خضع لها المحترف المغربي بصفوفهم أشرف بن شرقي.

وأوضح جاب الله ـ عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين ـ أن الفحوصات أكدت أن إصابة بن شرقي عبارة عن مزق في العضلة ‏الخلفية.

ونوه طبيب الأهلي إلى أنه وبعد التنسيق مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، ‏تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس العرب ‏لمتابعة حالة اللاعب والبرنامج الخاص بعلاجه في المرحلة الأولى.

وأتم جاب الله تصريحاته بقوله:"جارٍ بحث موقفه من اللحاق ‏بمباريات البطولة، وإمكانية العودة إلى القاهرة لاستكمال فترة العلاج والتأهيل".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصرية للاتصالات يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

