"قد يعود للقاهرة".. الأهلي يعلن تطورات إصابة بن شرقي
كتب : مصطفى الجريتلي
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائج الأشعة التي خضع لها المحترف المغربي بصفوفهم أشرف بن شرقي.
وأوضح جاب الله ـ عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين ـ أن الفحوصات أكدت أن إصابة بن شرقي عبارة عن مزق في العضلة الخلفية.
ونوه طبيب الأهلي إلى أنه وبعد التنسيق مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس العرب لمتابعة حالة اللاعب والبرنامج الخاص بعلاجه في المرحلة الأولى.
وأتم جاب الله تصريحاته بقوله:"جارٍ بحث موقفه من اللحاق بمباريات البطولة، وإمكانية العودة إلى القاهرة لاستكمال فترة العلاج والتأهيل".
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصرية للاتصالات يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
