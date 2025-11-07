تغطية خاصة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

"هدفنا التتويج".. نجم الزمالك يتحدث عن فوز فريقه على بيراميدز في السوبر

يقدم موقع مصراوي خلال السطور التالية تغطية خاصة لأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز التي أُقيمت مساء الخميس ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ملخص وركلات ترجيح الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (فيديو)

لمشاهدة ملخصًا بأبرز أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز.. اضغط هنا

"هدفنا التتويج".. نجم الزمالك يتحدث عن فوز فريقه على بيراميدز في السوبر

أعرب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبير بعد فوز فريقه على حساب بيراميدز والتأهل نهائي كأس السوبر المصري، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

محمد إسماعيل: جماهير الزمالك دائما في الموعد..وهدفنا اللقب

أكد محمد إسماعيل، نجم فريق الزمالك، أن الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالسوبر المصري في النهائي أمام النادي الأهلي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"دمتم خير سند".. أيمن الكاشف يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

أبدى المعلق الرياضي أيمن الكاشف سعادته بالمتابعة التي حظيت بها مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي علق على أحداثها، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"الكبير كبير".. أول تعليق من شوبير على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري

قال أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق إن فوز فريقه على نظيره سيراميكا كليوباترا كان مستحقًا، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"لمدة 35 دقيقة".. موقف غير معتاد للاعب الزمالك أمام بيراميدز

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز موقفًا غير متكرر بصفوف القلعة البيضاء حين دفع المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف باللاعب أحمد شريف بالدقيقة 42 قبل استبداله بالدقيقة 77، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك موقف المحترف البرازيلي بصفوفهم خوان بيزيرا من المشاركة بمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف على فوز الزمالك أمام بيراميدز

أبدى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، رضاه على أداء لاعبيه أمام بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

رد فعل مصطفى محمد بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر المصري

شارك المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق، صورة من تأهل الأبيض لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من عبدالله السعيد عقب تأهل الزمالك لنهائي السوبر

أكد عبدالله السعيد، نجم فريق الزمالك، أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية أمام بيراميدز، مشددا على أنهم يرغبون في حصد لقب السوبر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على بيراميدز في السوبر؟ (كوميك)

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على حساب بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.. بالضغط هنا

محمد إسماعيل: جماهير الزمالك دائما في الموعد.. وهدفنا اللقب

أكد محمد إسماعيل، نجم فريق الزمالك، أن الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالسوبر المصري في النهائي أمام النادي الأهلي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا