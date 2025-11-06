مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من عبدالله السعيد عقب تأهل الزمالك لنهائي السوبر

كتب : محمد عبد الهادي

11:40 م 06/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 7 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
  • عرض 7 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (1)
  • عرض 7 صورة
    مران الزمالك (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد عبدالله السعيد، نجم فريق الزمالك، أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية أمام بيراميدز، مشددا على أنهم يرغبون في حصد لقب السوبر.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة الأهلي ستكون مواجهة كبيرة بين الفريقين وسنقدم كل ما لدنيا للفوز باللقب وإسعاد جماهير نادي الزمالك".

وأضاف: "لاعبو الزمالك تعاهدوا على تقديم أداء مميز أمام بيراميدز ونستحق الفوز والتأهل لنهائي السوبر".

موعد مباراة الزمالك والأهلي في السوبر

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين الزمالك والأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

إقرأ أيضًا..

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا؟ (كوميك)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تعليق عبدالله السعيد عبدالله السعيد كأس السوبر المصري الزمالك والأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا