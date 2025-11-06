أول تعليق من عبدالله السعيد عقب تأهل الزمالك لنهائي السوبر

"هدفنا التتويج".. نجم الزمالك يتحدث عن فوز فريقه على بيراميدز في السوبر

أكد عبدالله السعيد، نجم فريق الزمالك، أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية أمام بيراميدز، مشددا على أنهم يرغبون في حصد لقب السوبر.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة الأهلي ستكون مواجهة كبيرة بين الفريقين وسنقدم كل ما لدنيا للفوز باللقب وإسعاد جماهير نادي الزمالك".

وأضاف: "لاعبو الزمالك تعاهدوا على تقديم أداء مميز أمام بيراميدز ونستحق الفوز والتأهل لنهائي السوبر".

موعد مباراة الزمالك والأهلي في السوبر

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين الزمالك والأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

