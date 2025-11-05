مباريات الأمس
بعد جدل مدرب الحراس.. حكاية لاعب سابق في الزمالك شارك مع فريق مكابي تل أبيب

كتب - يوسف محمد:

12:08 ص 05/11/2025
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    إيمانويل مايوكا لاعب نادي الزمالك
  • عرض 16 صورة
    مايوكا
  • عرض 16 صورة
    مايوكا
  • عرض 16 صورة
    مايوكا وستانلي
  • عرض 16 صورة
    مايوكا وشيكابالا
  • عرض 16 صورة
    إيمانويل مايوكا
  • عرض 16 صورة
    مايوكا
  • عرض 16 صورة
    مايوكا
  • عرض 16 صورة
    مايوكا
  • عرض 16 صورة
    مدرب حراس الزمالك الجديد أثناء عمله مدربا لفريق مكابي تل أبيب
  • عرض 16 صورة
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا
  • عرض 16 صورة
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا عند حائط المبكى
  • عرض 16 صورة
    بروفايل مدرب حراس الزمالك على ترانسفير
  • عرض 16 صورة
    مدرب حراس الزمالك فيتور بيريرا (1)
  • عرض 16 صورة
    مدرب حراس فاركو السابق والزمالك الحالي فيتور بيريرا

أثار فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر عمله في فريق إسرائيلي من قبل.

وسبق للمدرب البرتغالي، العمل كمدرب لحراس المرمى في فريق مكابي تل أبيب، خلال موسم 2016-2017.

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق من اليوم، تعيين المدرب البرتغالي لتولي تدريب حراس مرمى الفريق، بالإضافة إلى تعيين كوستا ريبيرو مدربا للأحمال بالفريق.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يضم فيها نادي الزمالك أي فرد سواء لاعب أو مدرب سبق له العمل في فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وفي يناير من عام 2016، كان نادي الزمالك أعلن التعاقد مع اللاعب الزامبي إيمانويل مايوكا، قادما من صفوف فريق ميتز الفرنسي.

وشارك مايوكا مع نادي الزمالك، خلال الفترة التي قضاها داخل الفريق، في 37 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وإيمانويل مايوكا كان قد سبق له اللعب في صفوف فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، خلال الفترة من سبتمبر 2008 حتى يناير من عام 2010، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المختص في انتقالات اللاعبين.

والجدير بالذكر أن مايوكا، كان قد شارك رفقة الفريق الإسرائيلي، في 44 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يعلن عودة إمام عاشور

فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك مدرب حراس الزمالك الجديد فريق مكابي تل أبيب إيمانويل مايوكا

