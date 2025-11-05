عمل مع الهلال.. من هو فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك الجديد؟

أثار فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر عمله في فريق إسرائيلي من قبل.

وسبق للمدرب البرتغالي، العمل كمدرب لحراس المرمى في فريق مكابي تل أبيب، خلال موسم 2016-2017.

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق من اليوم، تعيين المدرب البرتغالي لتولي تدريب حراس مرمى الفريق، بالإضافة إلى تعيين كوستا ريبيرو مدربا للأحمال بالفريق.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يضم فيها نادي الزمالك أي فرد سواء لاعب أو مدرب سبق له العمل في فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وفي يناير من عام 2016، كان نادي الزمالك أعلن التعاقد مع اللاعب الزامبي إيمانويل مايوكا، قادما من صفوف فريق ميتز الفرنسي.

وشارك مايوكا مع نادي الزمالك، خلال الفترة التي قضاها داخل الفريق، في 37 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وإيمانويل مايوكا كان قد سبق له اللعب في صفوف فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، خلال الفترة من سبتمبر 2008 حتى يناير من عام 2010، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المختص في انتقالات اللاعبين.

والجدير بالذكر أن مايوكا، كان قد شارك رفقة الفريق الإسرائيلي، في 44 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

