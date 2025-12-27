مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

02:14 ص 27/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وسيراميكا 3
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وسيراميكا 1
  • عرض 14 صورة
    الاهلي
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (16)
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (12)
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (11)
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (8)
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (13)
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (7)
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (10)
  • عرض 14 صورة
    النادي الأهلي (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي النادي الأهلي نظيره المصرية للاتصالات اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر، ضمن مواجهات دور 32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت"

ويذكر أن قد توج نادي الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد المصرية للاتصالات موعد مباراة الأهلي اليوم أخبار الأهلي الأهلي اليوم كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا