موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

الأهلي ضد المصرية للاتصالات.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقناة الناقلة

يلاقي النادي الأهلي نظيره المصرية للاتصالات اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر، ضمن مواجهات دور 32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت"

ويذكر أن قد توج نادي الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح.