شيكابالا يتابع مباراة فريقه ضد زد في كأس مصر (صورة)

حرص محمود شيكابالا، رئيس نادي جي ونجم نادي الزمالك السابق، على حضور مباراة فريقه ضد زد، المقامة حاليا، من المقصورة الرئيسية.

ويواجه جي نظيره زد، حاليا على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وظهر عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، بجوار شيكابالا في المقصورة الرئيسة لاستاد السلام.

وتأهل فريق جي الناشط في القسم الثاني، إلى دور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز على مركز شباب أطفيح، بثلاثية مقابل هدف.

