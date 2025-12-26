مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

0 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

شيكابالا يتابع مباراة فريقه ضد زد في كأس مصر (صورة)

كتب : هند عواد

03:08 م 26/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا وحازم إمام
  • عرض 6 صورة
    أزمة مباراة جي والقناطر الخيرية (3)
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا يعلن قميص G الثاني (1)
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا يعلن قميص G الثاني (3)
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا يعلن قميص G الثاني (2)

حرص محمود شيكابالا، رئيس نادي جي ونجم نادي الزمالك السابق، على حضور مباراة فريقه ضد زد، المقامة حاليا، من المقصورة الرئيسية.

ويواجه جي نظيره زد، حاليا على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

شيكابالا وعمرو الجنايني يتابعان مباراة جي وزد

وظهر عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، بجوار شيكابالا في المقصورة الرئيسة لاستاد السلام.

وتأهل فريق جي الناشط في القسم الثاني، إلى دور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز على مركز شباب أطفيح، بثلاثية مقابل هدف.

شيكابالا فريق جي جي وزد عمرو الجنايني كأس مصر

إعلان

