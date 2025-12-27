مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

الأهلي ضد المصرية للاتصالات.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

01:14 ص 27/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا 4
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا 3
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا 2
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا 5
  • عرض 11 صورة
    الاهلي
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (16)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، ليفربول أمام وولفرهابمتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتنجهام ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

وست هام ضد فولهام - 5:00 مساء - بي إن سبورت 3

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 2

برينتفورد ضد بورنموث - 5:00 مساء - بي إن سبورت 4

أرسنال ضد برايتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1

بيرنلي ضد إيفرتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 5

تشيلسي ضد أستون فيلا - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بارما ضد فيورنتينا - 1:30 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

تورينو ضد كالياري - 4:00 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

ليتشي ضد كومو - 4:00 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

أودينيزي ضد لاتسيو - 7:00 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

بيسا ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

بنين ضد بوتسوانا - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

أوغندا ضد تنزانيا - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

نيجيريا ضد تونس - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

مواعيد مباريات كأس مصر

مودرن سبورت ضد القناة - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 2

الأهلي ضد المصرية للاتصالات - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد ضمك - 3:00 مساء - قناة ثمانية

النصر ضد الأخدود - 4:50 مساء - قناة ثمانية

الاتحاد ضد الشباب - 7:30 مساء - قناة ثمانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم السبت مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا مواعيد مباريات كأس مصر الأهلي ضد المصرية للاتصالات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا