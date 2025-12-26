فريق شيكابالا "جي" يواجه زد اليوم في كأس مصر

"معناش فلوس نتكلم".. رد مفاجئ من الزمالك على انضمام لاعبه لنادي جديد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جي، الناشط في القسم الثاني ويتولى شيكابالا رئاسته، ضيفا على زد، مساء اليوم الجمعة، في كأس مصر.

موعد مباراة جي وزد

تقام مباراة جي وزد، في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة جي وزد

تنقل مباراة جي وزد، في دور الـ32 من كأس مصر، على قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري للبطولة.

وتأهل فريق جي إلى دور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز على مركز شباب أطفيح، بثلاثية مقابل هدف.

اقرأ أيضًا:

فرق شاسع.. مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا



"قبل مباراة جنوب أفريقيا".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلات نجوم منتخب مصر



موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا



