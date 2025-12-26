مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

فريق شيكابالا "جي" يواجه زد اليوم في كأس مصر

كتب : هند عواد

10:44 ص 26/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فريق G (2)
  • عرض 10 صورة
    فريق g يرتدي قميص عليه صورة محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    فريق G (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعب فريق G
  • عرض 10 صورة
    فريق G (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعب فريق G مع شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جي، الناشط في القسم الثاني ويتولى شيكابالا رئاسته، ضيفا على زد، مساء اليوم الجمعة، في كأس مصر.

موعد مباراة جي وزد

تقام مباراة جي وزد، في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة جي وزد

تنقل مباراة جي وزد، في دور الـ32 من كأس مصر، على قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري للبطولة.

وتأهل فريق جي إلى دور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز على مركز شباب أطفيح، بثلاثية مقابل هدف.

اقرأ أيضًا:

فرق شاسع.. مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا

"قبل مباراة جنوب أفريقيا".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلات نجوم منتخب مصر

موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق جي جي وزد كأس مصر شيكابالا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من وزير العمل بشأن إجازات غير المسلمين في أعيادهم الدينية
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة