مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

سيدات الأهلي يهزمن وادي دجلة ويتصدرن الدوري الممتاز

كتب- نهى خورشيد:

09:29 م 26/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على مضيفه وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب وادي دجلة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق رأسية متقنة من نورا خالد بعد ركلة ركنية نفذتها لولو نصر بدقة، ثم نجحت نادين غازي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88 بتسديدة دقيقة سكنت شباك الفريق الدجلاوي.

وبهذه النتيجة، نجحت سيدات المارد الأحمر في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن منافس اليوم وادي دجلة.

وكان الأهلي بدأ مشواره في الدوري بالفوز على بالم هيلز 3-0، ثم على اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، قبل أن يواصل سلسلة انتصاراته على المصري 5-0، والمقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، وفاز على الطيران 12-0، البنك الأهلي 5-0، ساك 3-1، الزمالك 5-0، بيراميدز 2-0، إنبي 3-0، ووادي دجلة 2-0، مسجلاً 64 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب الدوري المصري للسيدات لكرة القدم 2025 سيدات الأهلي المصري سيدات وادي دجلة الدوري المصري سيدات الأهلي سيدات اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا