سيدات الأهلي يهزمن وادي دجلة ويتصدرن الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على مضيفه وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب وادي دجلة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق رأسية متقنة من نورا خالد بعد ركلة ركنية نفذتها لولو نصر بدقة، ثم نجحت نادين غازي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88 بتسديدة دقيقة سكنت شباك الفريق الدجلاوي.

وبهذه النتيجة، نجحت سيدات المارد الأحمر في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن منافس اليوم وادي دجلة.

وكان الأهلي بدأ مشواره في الدوري بالفوز على بالم هيلز 3-0، ثم على اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، قبل أن يواصل سلسلة انتصاراته على المصري 5-0، والمقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، وفاز على الطيران 12-0، البنك الأهلي 5-0، ساك 3-1، الزمالك 5-0، بيراميدز 2-0، إنبي 3-0، ووادي دجلة 2-0، مسجلاً 64 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط.