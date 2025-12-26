توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة المصرية للاتصالات، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره المصرية للاتصالات غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء،على استاد السلام، ضمن مواجهات دور الـ 32 في كأس مصر.

وشهدت القائمة التي اختارها المدير الفني غياب معظم العناصر الأساسية للفريق، إذ قرر الجهاز الفني الدفع بعدد كبير من لاعبي الشباب، مع تواجد محدود لبعض عناصر الخبرة، وذلك بهدف منح الفرصة للاعبين الصاعدين والوقوف على مستواهم خلال المنافسات الرسمية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا، حازم جمال

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أشرف دراي، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، أحمد عابدين، إبراهيم الأسيوطي ومحمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، إبراهيما كاظم، محمد رأفت، إبراهيم عادل وعمر معوض.

خط الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف وحمزة عبد الكريم

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورت"، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، والتي خصصت قناة "أون سبورت 1" لنقل المباراة.