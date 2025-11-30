"حالته صعبة".. محامي رمضان صبحي يكشف وضع اللاعب في السجن

"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، تفاصيل حالة اللاعب داخل محبسه، بعد قرار التحفظ عليه، لحين صدور الحكم في قضية التزوير.

قال "عبد العزيز" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "رمضان حاليا محبوس بعد حكم المحكمة على ذمة قضية التزوير والحكم يوم 30 ديسمبر 2025".

وأضاف: "طبعا بزور رمضان صبحي لأني المحامي الخاص به ولي الحق في زيارته، ولا أريد التحدث عن قضية التزوير لأنها قضية منظورة أمام القضاء، ولكن هو حالته صعبة".

وأكمل: "نشكر الأهلي وبيراميدز وجماهير الكرة المصرية على متابعتهم معي باستمرار قضية رمضان صبحي، ولكن في قضية التزوير لا نستطيع إلا الانتظار لجلسة 30 ديسمبر".

وأوضح: "الفريق القانوني للأهلي يتابع معي باستمرار لأن رمضان صبحي كان ابن الأهلي ويلعب حاليا في بيراميدز".

وأختتم تصريحاته: "رمضان صبحي حالته النفسية سيئة بكل تأكيد وهو شاب صغير في النهاية، ولكن القانون يسير على الجميع والمحكمة لها الحق في حبس اللاعب أو الإفراج عنه ولا يجوز لنا التعقيب على ذلك".