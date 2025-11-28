يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي رفقة الجيش الملكي المغربي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي

وستكون مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي اليوم، هي المباراة رقم 31 في تاريخ مواجهات الأحمر مع فرق المغرب، حيث سبق وتواجها في 30 مباراة من قبل.

وواجه الأهلي العديد من الأندية المغربية من قبل، وهم: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، المغرب التطواني، نهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي".

وخلال 30 مباراة سابقة جمعت بين المارد الأحمر وفرق المغرب، تمكن الأهلي، من تحقيق الفوز في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في 10 لقاءات وحضر التعادل في 8 مباريات.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الأهلي والجيش المغربي، فإننا نجد أن الفريقين تواجها معا في مباراة واحدة عام 2006 وانتهت لصالح الأحمر بركلات الترجيح، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق الجيش الملكي في المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

