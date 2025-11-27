4 أسماء على قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي.. من هم؟

تصدر اللاعب رمضان صبحى، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لعقوبة قاسية بالإيقاف 4 سنوات من قبل لجنة الانضباط الدولية للمنشطات.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن رمضان صبحي وأزمته كالتالي:

ماذا فعل رمضان صبحي؟

في يوم 27 مايو 2024، أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى يوم 22 يوليو 2024، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.

سبب حبس رمضان صبحي

أما قضية الحبس التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا فجاءت بعد اتهامه بقضية التزوير في أحد المعاهد بالجيزة.

المحكمة أقرت بحبس اللاعب حتي ميعاد الجلسة المقبلة يوم 30 نوفمبر الجاري.

رمضان صبحي وزوجته

زوجة اللاعب رمضان صبحي تفاعلت حبيبة إكرامي زوجة نجم نادي بيراميدز رمضان صبحي وابنة أسطورة حراسة المرمى في مصر والأهلي إكرامي الشحات، مع الأزمة التي يمر بها زوجها في الفترة الماضية.

ونشرت حبيبة عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، آية قرآنية: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قَالُوا إِنَّا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ".

ما هو سن رمضان صبحي ؟

يتساءل جمهور الكرة المصرية، عن عمر اللاعب رمضان صبحي، فإنه من مواليد 23 يناير 1997، أي أنه يبلغ من العمر 28 سنة.

