الزمالك يكشف طبيعة إصابة عبد الله السعيد قبل لقاء كايزر تشيفز

كتب : محمد القرش

10:22 م 25/11/2025
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن الفحوصات والأشعة أثبتت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية، وبدأ السعيد على الفور تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، متجهة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة فريق كايزر تشيفز ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية. ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة النادي.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في الثالثة عصر يوم السبت 29 نوفمبر الجاري، على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

