تعرف على المباريات التي سيغيبها رمضان صبحي عن بيراميدز بعد قرار حبسه

كتب : مصطفى الجريتلي

04:38 م 25/11/2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء حجز الحكم في قضية لاعب بيراميدز رمضان صبحي و 3 متهمين آخرين في تهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات اللاعب بأحد الفنادق الخاصة للحكم في جلسة 30 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس جميع المتهمين لحين النطق بالحكم.

وهو القرار الذي يأتي بعدما تم حبس رمضان صبحي ثلاثة أيام مطلع الأسبوع الجاري بعد قرار المحكمة بتأجيل جلسة محاكمته.

وبالتبعية سيغيب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز عند الخامسة من مساء اليوم أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام نظيره ريفرز يونايتد النيجيري مساء يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب كذلك رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز ونظيره باور ديناموز الزامبي يوم السبت 29 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك عن مباراة كهرباء الإسماعيلية يوم الأربعاء 3 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري ومباراة بتروجت يوم 6 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة العاشرة بصورة مبدئية حتى صدور الحكم النهائي في القضية.

إحصائيات رمضان صبحي مع بيراميدز موسم 25/26

اللاعب صاحب الـ 28 عامًا شارك بقميص بيراميدز خلال الموسم الجاري لمدة 13 دقيقة بمباراة واحدة وكانت في بطولة FIFA Intercontinental Cup.

اقرأ أيضًا:

"إيقاف وفسخ وشكوى لفيفا".. 24 ساعة صادمة لنادي الزمالك

"الإدارة لم تدعمني".. خوسيه ريبيرو يكشف لأول مره أسباب رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي حبس رمضان صبحي بيراميدز

