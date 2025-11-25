شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد سلامة وكيل الظهير الأيسر لفريق بتروجت توفيق محمد عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم موكله".

وقال سلامة في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2 مساء يوم أمس الإثنين، إن هناك مفاوضات من جانب الأهلي لضم توفيق محمد ولكنها ليست رسمية.

وأوضح وكيل الظهير الأيسر لبتروجت أن مفاوضات الأهلي لضم توفيق محمد ليست الوحيدة فهناك أندية أخرى ترغب التعاقد مع اللاعب.

وأتم سلامة تصريحاته بالتنويه إلى أنهم سيحسموا موقفهم من العروض المقدمة للاعب خلال أسبوعين.

صاحب الـ 25 عامًا كان قد تحدث عبر إذاعة أون سبورت في نهاية شهر أكتوبر الماضي عن مفاوضات الأهلي بالإشارة إلى أن أي لاعب يتمنى الانضمام لصفوف الأهلي، مضيفًا:" هناك أندية أخرى كبيرة ومحترمة وكل ما سيقدمه الله هو خير"، مبديًا سعادته بتشبيهه بعلي معلول الظهير الأيسر السابق للأهلي.

إحصائيات توفيق محمد ومسيرته مع بتروجت

توفيق محمد شارك خلال الموسم الجاري مع بتروجت 13 مباراة صنع خلالها هدفًا وحصل على بطاقة صفراء واحدة خلال 1170 دقيقة لعب.

