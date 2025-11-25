"رفض سفر السعيد ودونجا".. الغيابات تضرب الزمالك قبل رحلة جنوب أفريقيا

شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

اقترب الثنائي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا، لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك، من الغياب عن رحلة الفريق الأبيض إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية، بسبب الإصابة.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

وتقرر أن تتوجه بعثة فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، من أجل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

إصابة السعيد ودونجا في مواجهة زيسكو

وتعرض عبدالله السعيد للإصابة في المواجهة الماضية أمام زيسكو الزامبي، بإجهاد عضلي، بينما يعاني نبيل عماد دونجا من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتأكد عدم سفر دونجا مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بسبب الإصابة، بينما سوف يتحدد موقف عبدالله السعيد وفقا للاختبار الطبي الذي سوف يخضع له في المران الأخير.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.