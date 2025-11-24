مباريات الأمس
اختبار طبي لثنائي الزمالك لتحديد موقفهم من رحلة جنوب أفريقيا

كتب : محمد خيري

03:08 م 24/11/2025
تقرر أن يخضع ثنائي الزمالك محمود بنتايج وأحمد ربيع لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفهما من السفر مع بعثة الفريق المتجهة غدًا الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا.

وغاب بنتايج عن مواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الأولى بسبب الإجهاد العضلي الذي تعرض له قبل اللقاء، وفضّل الجهاز الفني إراحته لتجنّب تفاقم الإصابة.

وفي المقابل غاب أحمد ربيع عن التدريبات والمباراة الماضية نتيجة إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر الأخير، ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي على أمل اللحاق بالمواجهة المهمة في جنوب أفريقيا.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

الزمالك بنتايك أحمد ربيع نادي الزمالك أخبار الزمالك

