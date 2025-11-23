مباريات الأمس
"السبب في حلمه".. الغندور ينشر صورته مع والد أهم لاعب في تاريخ أفريقيا

كتب : محمد خيري

03:10 م 23/11/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح ووالديه
  • عرض 7 صورة
    والد محمد صلاح (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح وابنته مكة ووالدته وشقيقه بإنجلترا
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح ووالده
  • عرض 7 صورة
    سعد الصغير مع والد محمد صلاح (1)
  • عرض 7 صورة
    والد محمد صلاح

حرص الإعلامي خالد الغندور، على نشر صورة له بصحبة والد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي، ووجه له رسالة دعم وإشادة.

ونشر "الغندور" الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "ده والد أهم لاعب في تاريخ العرب وأفريقيا وهو السبب بعد ربنا في حلم ابنه النجم صلاح".

واختتم رسالته: "والد لاعبنا محمد صلاح، الأب هو الأسطورة".

جدير بالذكر، محمد صلاح تلقى خسارة كبيرة رفقة فريقه أمس السبت، من نظيره نوتينجهام فوريست الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

