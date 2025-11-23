"السبب في حلمه".. الغندور ينشر صورته مع والد أهم لاعب في تاريخ أفريقيا

"الشيلة تقيلة".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بعد موقعة زيسكو

حرص الإعلامي خالد الغندور، على نشر صورة له بصحبة والد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي، ووجه له رسالة دعم وإشادة.

ونشر "الغندور" الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "ده والد أهم لاعب في تاريخ العرب وأفريقيا وهو السبب بعد ربنا في حلم ابنه النجم صلاح".

واختتم رسالته: "والد لاعبنا محمد صلاح، الأب هو الأسطورة".

جدير بالذكر، محمد صلاح تلقى خسارة كبيرة رفقة فريقه أمس السبت، من نظيره نوتينجهام فوريست الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.