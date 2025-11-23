إعلان حكام مباراة باور ديناموز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

حمزة عبد الكريم يُعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي في أفريقيا

أعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارًا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن حكام مباراته أمام باور ديناموز بطل زامبيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز

ومن المقرر أن يحل نادي بيراميدز ضيفا على باور ديناموز بالجولة الثانية من دور المجموعات في السادسة من مساء السبت ٢٩ نوفمبر الجاري، على استاد ليفي موانواسا في مدينة ندولا بزامبيا.

حكام مباراة بيراميدز و باور ديناموز

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا.

نتيجة مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

يذكر أن نادي بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال، افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ضيفه ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة كانت من توقيع أحمد عاطف "قطة".

