كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، موقف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وليد الكارتي، من الانضمام لمنتخب بلاده المشارك في بطولة كأس العرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن قائمة منتخب بلاده، التي شهدت تواجد وليد الكارتي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيراميدز أمامه مباريات هامة سواء في الدوري أو بطولة الانتركونتننتال، كما أن الفريق يعاني من بعض الغيابات والإصابات".

وأضاف: "كأس العرب غير مدرج في الأجندة الدولية، توقيت البطولة في نفس توقيت مباريات هامة للأندية، ويجب أن تراعي مختلف الاتحادات هذا الأمر".

واختتم المصدر تصريحاته: "بيراميدز لن يفرط في أي لاعب في الفترة المقبلة، كذلك جميع اللاعبين متمسكين بالتواجد مع الفريق، بسبب الارتباطات الهامة وبينهم وليد الكرتي فهو لن ينضم للمنتخب، كما هو حال باقي عناصر الفريق".

وكان منتخب مصر الثاني المشارك في البطولة العربية بقيادة حلمي طولان، أعلن في وقت سابق، عن قائمة الفراعنة، دون وجود أي لاعب من فريق بيراميدز، بسبب ارتباط الفريق بالعديد من المباريات الهامة في المرحلة المقبلة.

ويخوض بيراميدز في النصف الأول من شهر ديسمبر مباراتين، في بطولة الدوري المصري، أمام كلا من بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية، بجانب خوضه مباراة في كأس الإنتركونتيننتال يوم 13 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"بتواجد ثلاثي الدوري المصري".. قائمة المغرب للمشاركة في بطولة كأس العرب

رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"