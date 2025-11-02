تعليق صادم من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري
كتب - نهى خورشيد
علّق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على تعادل الأحمر أمام المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عقب انتهاء اللقاء: "كده الموضوع بقى صعب جدًا جدًا جدًا، مش في الدوري بس.. لأ على الموسم كله".
وكان الأهلي تعادل مع المصري البورسعيدي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 20 نقطة.