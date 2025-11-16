مباريات الأمس
أول مدرب يقود فريق فلسطيني في أوروبا.. أبو جزر يوجه رسالة مؤثرة بعد مواجهة الباسك

كتب : محمد خيري

05:05 م 16/11/2025

منتخب فلسطين

أكد إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، أنه شعر بالفخر خلال المباراة الودية أمام إقليم الباسك بإسبانيا، رغم الخسارة بثلاثية مقابل لا شئ، بالأمس السبت على ملعب سان ماميس.

وقال أبو جزر في تصريحات صحفية: "أفتخر بأنني أصبحت مدربًا لأول فريق فلسطيني يلعب في أوروبا؛ إنه أحد أجمل أيام حياتي، ولا أجد كلمات تصف ما شعرت به؛ سيبقى هذا اليوم محفورًا في ذاكرتي للأبد".

وأوضح: "شعب الباسك استقبلنا بمودة وتضامن، مما جعلنا نشعر وكأننا في وطننا".

وأضاف: "بكيت لأول مرة في حياتي، أثناء النشيد الوطني، وكان لا بد أن يكون هنا، في سان ماميس، وسط الحب والشعب الذي يكن لنا كل احترام ويعلم جيدا بحقوقنا".

وأقيمت مباراة فلسطين والباسك، بحضور جماهيري وصل إلى 50 ألف متفرج في ملعب سان ماميس، ويلعب منتخب فلسطين مباراة ودية أخرى أمام منتخب كتالونيا بإسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل.

