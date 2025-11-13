مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

ظهور مميز لزوجة عمرو السولية عبر انستجرام

كتب : مصراوي

02:00 ص 13/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    زوجة عمرو السولية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

نشرت هدير مندور، زوجة اللاعب عمرو السولية، نجم النادي الأهلي السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدير في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصور قائلة: "من المفضلة"، في إشارة إلى إعجابها بالإطلالة التي ظهرت بها.

يذكر أن عمرو السولية انتقل من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في يوليو 2025، بعد مسيرة حافلة امتدت لتسع سنوات مع المارد الأحمر، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

ومنذ انضمامه إلى سيراميكا، شارك السولية في 14 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا، مقدّمًا أداءً متزنًا يعكس خبرته الطويلة في الملاعب المصرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو السولية هدير مندور الأهلي زوجة عمرو السولية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت