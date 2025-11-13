ظهور مميز لزوجة عمرو السولية عبر انستجرام

أول تعليق من محمد إسماعيل على انضمامه لمنتخب مصر

كتب - محمد عبد السلام:

نشرت هدير مندور، زوجة اللاعب عمرو السولية، نجم النادي الأهلي السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدير في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصور قائلة: "من المفضلة"، في إشارة إلى إعجابها بالإطلالة التي ظهرت بها.

يذكر أن عمرو السولية انتقل من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في يوليو 2025، بعد مسيرة حافلة امتدت لتسع سنوات مع المارد الأحمر، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

ومنذ انضمامه إلى سيراميكا، شارك السولية في 14 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا، مقدّمًا أداءً متزنًا يعكس خبرته الطويلة في الملاعب المصرية.