إعلامي في أون سبورت يحتفل بزفافه على مطربة شهيرة

كتب : مصراوي

08:58 م 11/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عقد قران هايدي موسى ومحمد غانم (4)
  • عرض 10 صورة
    عقد قران هايدي موسى ومحمد غانم (5)
  • عرض 10 صورة
    عقد قران هايدي موسى ومحمد غانم (6)
  زفاف هايدي موسى
    كواليس حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم (11)
  هايدي موسى
    زفاف هايدي موسى
  هايدي موسى
    هايدي موسى
  هايدي موسى وعريسها
    هايدي موسى
  • عرض 10 صورة
    هايدي موسى وعريسها
  • عرض 10 صورة
    عقد قران هايدي موسى ومحمد غانم (2)

احتفل الإعلامي بقنوات "أون سبورت" محمد غانم اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، بحفل زفافه على المطربة هايدي موسى.

وظهر غانم رفقة زوجته بشكل مميز، خلال البروفة الخاصة بحفل زفافه على المطربة هايدي موسى، والمقام تحت سفح الأهرامات.

وأقام محمد غنيم يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الماضي، حفل عقد قرانه في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات، في حفل بسيط ضم عدد من أفراد العائلة.

وزوجة محمد غنيم، هى المغنية والفنانة المصرية هايدي موسى، التي تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2018.

هايدي موسى محمد غان أون سبورت مذيع أون سبورت إعلامي أون سبورت

