إعلامي في أون سبورت يحتفل بزفافه على مطربة شهيرة

احتفل الإعلامي بقنوات "أون سبورت" محمد غانم اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، بحفل زفافه على المطربة هايدي موسى.

وظهر غانم رفقة زوجته بشكل مميز، خلال البروفة الخاصة بحفل زفافه على المطربة هايدي موسى، والمقام تحت سفح الأهرامات.

وأقام محمد غنيم يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الماضي، حفل عقد قرانه في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات، في حفل بسيط ضم عدد من أفراد العائلة.

وزوجة محمد غنيم، هى المغنية والفنانة المصرية هايدي موسى، التي تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2018.

