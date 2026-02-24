مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

4 1
19:45

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

2 0
22:00

كاراباج اجدام

الدوري المصري

غزل المحلة

1 2
21:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

تردد قناتي أون سبورت ماكس وبلس لبث مباريات الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

08:33 م 24/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت الرياضية، إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس، لبث مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام اليوم الثلاثاء أربع مباريات ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

وأكدت شبكة قنوات "أون سبورت" إذاعة مباراتي حرس الحدود ضد إنبي، سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي، عبر قناتي أون سبورت بلس وماكس.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت بلس مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، فيما تبث مباراة حرس الحدود وإنبي خلال قناة أون سبورت ماكس، وتقام المبارتين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وجاءت تردد قناة أون سبورت بلس كالتالي:

11977 رأسي و معامل الترميز 27500.

كما جاء تردد قناة أون سبورت ماكس كالتالي:

11977 رأسي و معامل الترميز 27500.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أون سبورت ماكس تردد قناتي أو سبورت ماكس وبلس تردد قنوات أون سبورت الجديدة أون سبورت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المسجد الحرام يسجل 904 آلاف معتمر بيوم واحد رابع أيام رمضان
أخبار وتقارير

المسجد الحرام يسجل 904 آلاف معتمر بيوم واحد رابع أيام رمضان
القومي للاتصالات: إتاحة خدمة خلال شهر تمكن أولياء الأمور من التحكم في
أخبار مصر

القومي للاتصالات: إتاحة خدمة خلال شهر تمكن أولياء الأمور من التحكم في
بتهمة "معاداة الله".. طهران تحكم بالإعدام على متظاهر شارك في الاحتجاجات
شئون عربية و دولية

بتهمة "معاداة الله".. طهران تحكم بالإعدام على متظاهر شارك في الاحتجاجات
لاعب أوتوهو لمصراوي: "الأهلي أفضل فريق في مصر"
رياضة عربية وعالمية

لاعب أوتوهو لمصراوي: "الأهلي أفضل فريق في مصر"
لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 زد في الدوري المصري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل