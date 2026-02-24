تردد قناتي أون سبورت ماكس وبلس لبث مباريات الدوري المصري

بيراميدز يطالب باستبعاد حكم الفيديو قبل المباراة بساعات.. ما السبب؟

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت الرياضية، إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس، لبث مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام اليوم الثلاثاء أربع مباريات ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

وأكدت شبكة قنوات "أون سبورت" إذاعة مباراتي حرس الحدود ضد إنبي، سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي، عبر قناتي أون سبورت بلس وماكس.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت بلس مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، فيما تبث مباراة حرس الحدود وإنبي خلال قناة أون سبورت ماكس، وتقام المبارتين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وجاءت تردد قناة أون سبورت بلس كالتالي:

11977 رأسي و معامل الترميز 27500.

كما جاء تردد قناة أون سبورت ماكس كالتالي:

11977 رأسي و معامل الترميز 27500.