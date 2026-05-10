زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية

كتب : سهيلة أسامة

04:17 م 10/05/2026

سامي عبدالحليم

طالبت منى سديرة، زوجة الفنان سامي عبدالحليم، الجمهور بالدعاء لزوجها، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

ونشرت منى عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة لمحلول وريدي داخل أحد المستشفيات، وعلقت: "يا رب أنت من قلت ادعوني أستجب لكم، وأنا ما زلت أتوسل إليك بالدعاء، وسأظل ألح في الدعاء لزوجي بالشفاء العاجل، يا رب شفاء لا يغادر سقمًا".

ويخضع الفنان سامي عبدالحليم للعلاج داخل المستشفى منذ مارس الماضي، بعد إصابته بجلطة في المخ.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان سامي عبدالحليم كان مسلسل "زلزال"، الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبدالغني، حنان سليمان، هنادي مهنا، حسام داغر، وأحمد صيام.

