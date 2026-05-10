ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت

كتب : وكالات

06:06 م 10/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال دونالد ترامب، إنه لم يقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنه أكد أن طهران تعرضت للهزيمة، مضيفًا: "يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريًا لأسبوعين إضافيين ونضرب كل هدف من الأهداف المحددة".

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن إيران مهزومة عسكريا وربما لا يدركون ذلك لكنني أعتقد أنهم يدركونه، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وأكد ترامب، أن إيران ليست لديها بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على ثلاث طبقات من القيادة الإيرانية.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع أشخاص يمتلكون نوعًا معينًا من القوة في إيران، قائلًا: "إذا غادرنا اليوم فسيتطلب الأمر من إيران 20 عامًا لإعادة بناء قدراتها".
وأوضح ترامب أن إيران هُزمت، لكن هذا لا يعني القضاء عليها تمامًا، مضيفًا أن الولايات المتحدة لديها أهداف معينة تسعى لتحقيقها في إيران، وربما أنجزت نحو 70% منها.
ولفت ترامب إلى أنه حتى في حال عدم استهداف الأهداف المتبقية داخل إيران، فإن الأمر سيتطلب منها سنوات عديدة لإعادة البناء.
وذكر ترامب: "كان لزاما علي أن أتدخل عسكريًا، فقد كنت أعلم يقينًا أن إيران في طريقها لامتلاك سلاح نووي واستخدامه ضد إسرائيل والشرق الأوسط".

