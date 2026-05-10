في ساعات قليلة، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة صاخبة بعد تداول فيديو مثير يزعم إلقاء القبض على شخص حاول تسلق أحد الأهرامات لتركيب “دش” وجهاز تكييف أعلى القمة، في مشهد بدا للكثيرين صادمًا وغريبًا إلى حد يصعب تصديقه.

فيديو الهرم

آلاف التعليقات انهالت، بين السخرية والدهشة والغضب، بينما تسابق البعض لإعادة نشر المقطع دون التحقق من حقيقته لكن خلف الضجيج الرقمي، كانت الحقيقة مختلفة تمامًا.

تحريات الشرطة

التحريات كشفت أن القصة لم تكن سوى فبركة إلكترونية صُنعت بعناية بهدف جذب المشاهدات وزيادة أعداد المتابعين. الجهات الأمنية أكدت أن الواقعة مختلقة بالكامل، وأن مروج الادعاء تعمد نشر المحتوى المضلل لتحقيق انتشار واسع، قبل أن تبدأ الإجراءات القانونية بحقه.

فيديو الطفلة

ولم تتوقف موجة التضليل عند هذا الحد. فبالتزامن مع القصة الأولى، انتشر مقطع فيديو مؤلم يُظهر قائد دراجة نارية يصطدم بطفلة، مع ادعاءات بأن الحادث وقع داخل مصر.

الفيديو أثار تعاطفًا واسعًا وغضبًا كبيرًا بين المتابعين، إلا أن الفحص الدقيق قاد إلى مفاجأة جديدة؛ الواقعة حدثت بالفعل في تركيا بتاريخ 8 من الشهر الجاري، وكانت السلطات التركية قد تعاملت معها واتخذت الإجراءات اللازمة.

