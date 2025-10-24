مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

7 صور وفيديو ترصد كتب كتاب الإعلامي محمد غنيم والفنانة هايدي موسى

كتب : محمد الميموني

10:57 م 24/10/2025 تعديل في 25/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كتب كتاب محمد غنيم وهايدي موسى
  • عرض 7 صورة
    كتب كتاب محمد غنيم وهايدي موسى
  • عرض 7 صورة
    كتب كتاب محمد غنيم وهايدي موسى
  • عرض 7 صورة
    كتب كتاب محمد غنيم وهايدي موسى
  • عرض 7 صورة
    كتب كتاب محمد غنيم وهايدي موسى
  • عرض 7 صورة
    كتب كتاب محمد غنيم وهايدي موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل مقدم البرامج محمد غنيم، بعقد قرانه اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري، على المطربة هايدي موسى.

وأقام محمد غنيم اليوم الجمعة، حفل عقد قرانه في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات، في حفل بسيط ضم عدد من أفراد العائلة.

وزوجة محمد غنيم، هى المغنية والفنانة المصرية هايدي موسى، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2018.


اقرأ أيضًا:
"هزيل".. تعليق قوي من خالد الغندور على أداء الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية

الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي عن مباراة إيجل نوار بدوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كتب كتاب محمد غنيم وهايدي موسى محمد غنيم هايدي موسى زواج محمد غنيم وهايدي موسى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة