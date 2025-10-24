مصطفى محمد يشارك في فوز نانت على باريس

احتفل مقدم البرامج محمد غنيم، بعقد قرانه اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري، على المطربة هايدي موسى.

وأقام محمد غنيم اليوم الجمعة، حفل عقد قرانه في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات، في حفل بسيط ضم عدد من أفراد العائلة.

وزوجة محمد غنيم، هى المغنية والفنانة المصرية هايدي موسى، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2018.



اقرأ أيضًا:

"هزيل".. تعليق قوي من خالد الغندور على أداء الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية

الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي عن مباراة إيجل نوار بدوري الأبطال