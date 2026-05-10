طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية

بعثة الزمالك تغادر الجزائر بعد الخسارة من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

أكد طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق، ثقته الكبيرة في قدرة الزمالك على التتويج ببطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي.

تصريحات طارق يحيى

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي عبر “راديو ميجا إف إم”: “محدش هيحب الزمالك أكتر مني، وهناك من يسير وراء عواطف الجماهير والسوشيال ميديا، وعلى مسؤوليتي الشخصية الزمالك بطل الدوري والكونفدرالية هذا الموسم”.

وأضاف أن أي لاعب يخوض المباريات أمام الأهلي أو الزمالك يسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل إثبات نفسه، مؤكدًا رفضه لفكرة التهاون أو التفويت في المباريات.

اتهامات بالتفويت في مباريات الزمالك

وأوضح: “لا يجرؤ أحد على التهاون في المباريات، وكل لاعب يلعب بكل قوة أمام الأهلي والزمالك من أجل تلميع نفسه، وأين الضمير المهني والأمانة في التساهل بالمباريات؟ هذا الكلام عيب”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “اتهموني من قبل بالتفويت، رغم أنني فزت على الزمالك أكثر من مرة، ولذلك أقول لمن يتهم اللاعبين بالتفويت إن هذا الأمر غير مقبول”.

