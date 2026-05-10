"الجالية الجزائر كبيرة أوي".. تعليق ساخر من الغندور على ما حدث في مباراة

يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو، اليوم الأحد، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025/2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحظى بمتابعة جماهيرية عالمية كبيرة.



تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري

شهدت مواجهات الكلاسيكو في الدوري الإسباني تنافسًا تاريخيًا طويلًا بين الفريقين، حيث التقى ريال مدريد وبرشلونة في 191 مباراة سابقة ضمن المسابقة.

وخلال تلك المواجهات، حقق ريال مدريد 80 انتصارًا، مقابل 76 فوزًا لصالح برشلونة، بينما انتهت 35 مباراة بالتعادل بين الطرفين.

الأهداف في مواجهات الدوري

سجل ريال مدريد 309 أهداف في شباك برشلونة في مباريات الدوري الإسباني، بينما أحرز برشلونة 310 أهداف في شباك الفريق الملكي، في إحصائية تعكس شدة التنافس وتقارب المستوى التاريخي بين الناديين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة قبل انطلاق مواجهة الكلاسيكو المرتقبة

