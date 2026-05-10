قال أحمد جلال مدير إدارة الإعلام في نادي سيراميكا كليوباترا أن علي ماهر مدرب الفريق جدد تعاقده رسميًا لمدة موسم ليستمر حتي صيف 2028.

أضاف جلال لـ"مصراوي": علي ماهر مستمر مع الفريق ويلقي تقدير كبير من مسئولي النادي ولديه رغبة قوية في الفوز بإحدى البطولات في الموسم المقبل.

وأوضج: تم الاتفاق بين سيراميكا وماهر علي الرحيل في حالة واحدة وهي تلقيه عرضًا من النادي الأهلي، ووقتها لن يتم استخدام الشرط الجزائي المدوّن في العقد.

وكشف مدير إدارة إعلام سيراميكا : نادي بيراميدز لم يفاوض علي ماهر بعيدًا عن العلاقة القوية التي تربط إداراتي الناديين.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الزمالك يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.