سيراميكا لـ مصراوي : علي ماهر جدد موسمًا وشرط وحيد لرحيله
كتب : رمضان حسن
علي ماهر
قال أحمد جلال مدير إدارة الإعلام في نادي سيراميكا كليوباترا أن علي ماهر مدرب الفريق جدد تعاقده رسميًا لمدة موسم ليستمر حتي صيف 2028.
أضاف جلال لـ"مصراوي": علي ماهر مستمر مع الفريق ويلقي تقدير كبير من مسئولي النادي ولديه رغبة قوية في الفوز بإحدى البطولات في الموسم المقبل.
وأوضج: تم الاتفاق بين سيراميكا وماهر علي الرحيل في حالة واحدة وهي تلقيه عرضًا من النادي الأهلي، ووقتها لن يتم استخدام الشرط الجزائي المدوّن في العقد.
وكشف مدير إدارة إعلام سيراميكا : نادي بيراميدز لم يفاوض علي ماهر بعيدًا عن العلاقة القوية التي تربط إداراتي الناديين.
ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الزمالك يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.