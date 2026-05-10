كأس مصر

زد

20:30

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

22:00

ريال مدريد

بعثة الزمالك تغادر الجزائر بعد الخسارة من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

03:42 م 10/05/2026 تعديل في 04:02 م
    الزمالك
    الزمالك واتحاد العاصمة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (7) (1)
    لاعبي الزمالك (3)
    لاعبي الزمالك (2)
    لاعبي الزمالك (4)
    لاعبي الزمالك (3)
    الزمالك ارشيفية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار مطار هواري بومدين الدولي، منذ قليل، في طريقها إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى القاهرة في السابعة والنصف مساء اليوم، وستستغرق الرحلة حوالي 4 ساعات تقريبًا.

خسارة الزمالك من اتحاد العاصمة

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب ملعب 5 جويلية، ضمن ذهاب نهائي البطولة القارية.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مواجهة الإياب أمام الفريق الجزائري، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز من أجل التتويج باللقب الأفريقي.

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
