أول ظهور لـ نبيلة عبيد بعد أزمتها مع زوجة هاني شاكر - صور

كتب : سهيلة أسامة

06:04 م 10/05/2026
    نبيلة عبيد في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
    نبيلة عبيد

ظهرت الفنانة نبيلة عبيد في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، والذي أُقيم على سفح أهرامات الجيزة، وذلك أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة مع زوجة الفنان الراحل هاني شاكر.

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة باسل سماقية

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم المخرج خالد يوسف، والفنانة نيللي كريم، والفنان ماجد المصري، والفنانة نسرين أمين، والفنانة ميس حمدان.

تفاصيل أزمة نبيلة عبيد مع زوجة هاني شاكر

وكشفت نبيلة عبيد تفاصيل أزمتها مع زوجة الفنان الراحل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" المعروض على قناة "الشمس"، قائلة: "كنت كل ليلة بكلمها وألاقي صوتها تعبان، قلت لها عايزة أجي أشوفه، لكن ردت عليا وقالتلي: (هتيجي تشوفي إيه)، والكلمة دي وجعتني جدًا".

وأضافت: "رحت قدام المستشفى ووقفت تحت أحاول أطلع، لكن الكلمة كانت مأثرة فيا جدًا ومخلتنيش أطلع، وأنا حزينة جدًا من الموقف ده".

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
بعد تأييد حكم الإعدام.. أول تعليق من أسرة ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية
الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟

