ظهرت الفنانة نبيلة عبيد في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، والذي أُقيم على سفح أهرامات الجيزة، وذلك أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة مع زوجة الفنان الراحل هاني شاكر.

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة باسل سماقية

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم المخرج خالد يوسف، والفنانة نيللي كريم، والفنان ماجد المصري، والفنانة نسرين أمين، والفنانة ميس حمدان.

تفاصيل أزمة نبيلة عبيد مع زوجة هاني شاكر

وكشفت نبيلة عبيد تفاصيل أزمتها مع زوجة الفنان الراحل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" المعروض على قناة "الشمس"، قائلة: "كنت كل ليلة بكلمها وألاقي صوتها تعبان، قلت لها عايزة أجي أشوفه، لكن ردت عليا وقالتلي: (هتيجي تشوفي إيه)، والكلمة دي وجعتني جدًا".

وأضافت: "رحت قدام المستشفى ووقفت تحت أحاول أطلع، لكن الكلمة كانت مأثرة فيا جدًا ومخلتنيش أطلع، وأنا حزينة جدًا من الموقف ده".

