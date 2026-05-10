يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره زد إف سي، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس مصر، في مواجهة تتكرر للمرة الثانية بين الفريقين في النهائي ذاته.

وكان الفريقان قد التقيا من قبل في نهائي النسخة قبل الماضية، ونجح بيراميدز حينها في التتويج باللقب بعد الفوز بهدف نظيف سجله الكونغولي فيستون ماييلي، ليحقق النادي أول بطولة في تاريخه.

ويأمل بيراميدز في تكرار السيناريو ذاته وحصد اللقب الثاني على حساب نفس المنافس، في مباراة تمثل فرصة جديدة لإضافة بطولة محلية جديدة إلى سجل إنجازاته.

زد وبداية إنجازات بيراميدز

ويُنظر إلى مواجهة زد على أنها محطة مهمة في تاريخ بيراميدز، بعدما كان التتويج الأول أمامه نقطة تحول كبيرة للنادي، فتحت الباب أمام سلسلة من النجاحات لاحقًا.

فبعد الفوز بكأس مصر، واصل بيراميدز حصد الألقاب، حيث توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم كأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى لقب كأس القارات الثلاثة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

أرقام قياسية لبيراميدز

وخلال 8 سنوات فقط منذ تأسيسه تحت اسمه الحالي، نجح بيراميدز في الوصول إلى نهائي كأس مصر 5 مرات، بينها 3 مرات متتالية، في إنجاز يُعد لافتًا لفريق حديث العهد في الكرة المصرية، ويؤكد حضوره القوي في المنافسات المحلية والقارية.

