كأس مصر

زد

20:30

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

22:00

ريال مدريد

هل يتكرر السيناريو؟.. زد وش السعد على بيراميدز

كتب : رمضان حسن

03:13 م 10/05/2026 تعديل في 03:14 م
    بيراميدز
    بيراميدز
    بيراميدز وزد
    بيراميدز
    بيراميدز
    ناصر ماهر من مباراة بيراميدز والأهلي
    بيراميدز (2)

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره زد إف سي، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس مصر، في مواجهة تتكرر للمرة الثانية بين الفريقين في النهائي ذاته.

وكان الفريقان قد التقيا من قبل في نهائي النسخة قبل الماضية، ونجح بيراميدز حينها في التتويج باللقب بعد الفوز بهدف نظيف سجله الكونغولي فيستون ماييلي، ليحقق النادي أول بطولة في تاريخه.

ويأمل بيراميدز في تكرار السيناريو ذاته وحصد اللقب الثاني على حساب نفس المنافس، في مباراة تمثل فرصة جديدة لإضافة بطولة محلية جديدة إلى سجل إنجازاته.

زد وبداية إنجازات بيراميدز

ويُنظر إلى مواجهة زد على أنها محطة مهمة في تاريخ بيراميدز، بعدما كان التتويج الأول أمامه نقطة تحول كبيرة للنادي، فتحت الباب أمام سلسلة من النجاحات لاحقًا.

فبعد الفوز بكأس مصر، واصل بيراميدز حصد الألقاب، حيث توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم كأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى لقب كأس القارات الثلاثة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

أرقام قياسية لبيراميدز

وخلال 8 سنوات فقط منذ تأسيسه تحت اسمه الحالي، نجح بيراميدز في الوصول إلى نهائي كأس مصر 5 مرات، بينها 3 مرات متتالية، في إنجاز يُعد لافتًا لفريق حديث العهد في الكرة المصرية، ويؤكد حضوره القوي في المنافسات المحلية والقارية.

بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
وصول حافلة بيراميدز لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة زد بكأس مصر
"لقب وحيد".. ماذا يفعل بيراميدز في المباريات النهائية ببطولة كأس مصر؟
"فريق عالمي".. تعرف على صناع إطلالة شيرين عبدالوهاب في "تباعاً تباعاً"؟
10 علامات مبكرة تنذر بضعف الدورة الدموية.. كيف تكتشفها؟
