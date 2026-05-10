كأس مصر

زد

20:30

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

22:00

ريال مدريد

مدرب اتحاد العاصمة: سنحارب أمام الزمالك للتتويج بكأس الكونفيدرالية

كتب : رمضان حسن

03:19 م 10/05/2026

الزمالك واتحاد العاصمة

تحدث لامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري عن مباراة الإياب ضد الزمالك التي تقام السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وانتصر اتحاد العاصمة أمس على الزمالك بهدف نظيف في ملعب 5 جويليه في ذهاب نهائي البطولة الأفريقية.

وقال نداي في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية : لم نحسم لقب الكونفيدرالية وأمامنا مباراة صعبة للغاية ضد الزمالك في القاهرة والفريق الأبيض لديه خبرات كبيرة لكننا كنا الأفضل في مباراة الذهاب أمس.

وأضاف: علينا تصحيح الأخطاء وأن نبدأ في التحضير نفسيًا لمباراة العودة الصعبة وأمام 80 ألف مشجع بالقاهرة ويجب أن نتحلي بالتركيز والهدوء لضمان التتويج باللقب القاري.

وأتم تصريحاته: يمكنني القول بأننا سنحارب من أجل الفوز باللقب والعودة للجزائر بالكأس وأشكر لاعبي فريقي علي الروح التي أظهروها في لقاء الذهاب.

وصول حافلة بيراميدز لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة زد بكأس مصر
