تحدث لامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري عن مباراة الإياب ضد الزمالك التي تقام السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وانتصر اتحاد العاصمة أمس على الزمالك بهدف نظيف في ملعب 5 جويليه في ذهاب نهائي البطولة الأفريقية.

وقال نداي في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية : لم نحسم لقب الكونفيدرالية وأمامنا مباراة صعبة للغاية ضد الزمالك في القاهرة والفريق الأبيض لديه خبرات كبيرة لكننا كنا الأفضل في مباراة الذهاب أمس.

وأضاف: علينا تصحيح الأخطاء وأن نبدأ في التحضير نفسيًا لمباراة العودة الصعبة وأمام 80 ألف مشجع بالقاهرة ويجب أن نتحلي بالتركيز والهدوء لضمان التتويج باللقب القاري.

وأتم تصريحاته: يمكنني القول بأننا سنحارب من أجل الفوز باللقب والعودة للجزائر بالكأس وأشكر لاعبي فريقي علي الروح التي أظهروها في لقاء الذهاب.

