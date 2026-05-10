ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نهائي كأس مصر خلال الموسم الحالي 2025-2026، المقرر إقامته اليوم بين بيراميدز وزد، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 10 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ألقاب بيراميدز في بطولة كأس مصر

ويسعى فريق بيراميدز لحصد لقبه الثاني في بطولة كأس مصر، بعدما حقق اللقب مرة واحدة من قبل موسم 2023-2024.

وجاء التتويج الوحيد لبيراميدز في كأس مصر، على حساب نظيره زد منافسه اليوم في نهائي البطولة أيضًا، إذ حقق الفوز عليه في موسم 2023-2024، بنتيجة هدف دون مقابل.

رقم تاريخي ينتظر بيراميدز في كأس مصر

وينتظر بيراميدز تحقيق رقما تاريخيا في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، حيث لم يتلق الفريق السماوي أي هدف في البطولة حتى الآن.

وحال تمكن بيراميدز من الفوز اليوم على حساب زد والخروج بشباك نظيفة، سيصبح ثالث فريق في التاريخ يتوج باللقب دون أن يستقبل أي هدف.

وسبق وحقق هذا الإنجاز قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك، حيث توج الأهلي بنسخة البطولة عام 2006 ونادي الزمالك في عام 2019.

نتائج بيراميدز في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر 2025-2026

واستهل بيراميدز مشواره في البطولة بالفوز على مسار بهدفين دون مقابل في دور الـ32، قبل أن يتخطى الجونة في دور الـ16 بثلاثية نظيفة.

وفي ربع نهائي البطولة، حقق بيراميدز الفوز على حساب بتروجيت بهدفين دون مقابل، بالإضافة إلى الفوز على إنبي في نصف النهائي برباعية نظيفة".

