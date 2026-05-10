مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

زد

- -
20:30

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر

كتب : يوسف محمد

06:34 م 10/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز (3)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي بيراميدز (1)
  • عرض 10 صورة
    هدف الزمالك في مرمى بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز وإنبي
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز وإنبي
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز وإنبي
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز وإنبي
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز وإنبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نهائي كأس مصر خلال الموسم الحالي 2025-2026، المقرر إقامته اليوم بين بيراميدز وزد، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 10 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ألقاب بيراميدز في بطولة كأس مصر

ويسعى فريق بيراميدز لحصد لقبه الثاني في بطولة كأس مصر، بعدما حقق اللقب مرة واحدة من قبل موسم 2023-2024.

وجاء التتويج الوحيد لبيراميدز في كأس مصر، على حساب نظيره زد منافسه اليوم في نهائي البطولة أيضًا، إذ حقق الفوز عليه في موسم 2023-2024، بنتيجة هدف دون مقابل.

رقم تاريخي ينتظر بيراميدز في كأس مصر

وينتظر بيراميدز تحقيق رقما تاريخيا في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، حيث لم يتلق الفريق السماوي أي هدف في البطولة حتى الآن.

وحال تمكن بيراميدز من الفوز اليوم على حساب زد والخروج بشباك نظيفة، سيصبح ثالث فريق في التاريخ يتوج باللقب دون أن يستقبل أي هدف.

وسبق وحقق هذا الإنجاز قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك، حيث توج الأهلي بنسخة البطولة عام 2006 ونادي الزمالك في عام 2019.

نتائج بيراميدز في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر 2025-2026

واستهل بيراميدز مشواره في البطولة بالفوز على مسار بهدفين دون مقابل في دور الـ32، قبل أن يتخطى الجونة في دور الـ16 بثلاثية نظيفة.

وفي ربع نهائي البطولة، حقق بيراميدز الفوز على حساب بتروجيت بهدفين دون مقابل، بالإضافة إلى الفوز على إنبي في نصف النهائي برباعية نظيفة".

أقرأ أيضًا:

طارق يحيى: أرفض ذبح مدافع الزمالك واتحاد العاصمة فريق عادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي بيراميدز بيراميدز وزد كأس مصر النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
إيران: سنواجه أي وجود عسكري فرنسي بريطاني في مضيق هرمز برد حاسم
شئون عربية و دولية

إيران: سنواجه أي وجود عسكري فرنسي بريطاني في مضيق هرمز برد حاسم
بيراميدز يدفع بالقوة الضاربة أمام زد في نهائي كأس مصر
رياضة محلية

بيراميدز يدفع بالقوة الضاربة أمام زد في نهائي كأس مصر
بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
أخبار المحافظات

بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
شئون عربية و دولية

الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران