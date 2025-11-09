نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي

توّج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

الهدف الأول جاء بعد مرور 44 دقيقة عن طريق المغربي أشرف بنشرقي قبل أن يضيف مروان عطية الهدف الثاني بالدقيقة 72.

ملخص مباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على الكرة دون أي خطورة على المرمى.

ووصلت كرة على يسار الملعب للاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" بالدقيقة 9 ليسدد الكرة تجاه المرمى ولكن أبعدها محمد عواد لركنية نفذها زيزو حولها زميله ديانج أعلى المرمى.

وحصل زيزو على خطأ في الدقيقة 12 بعد كرة مشتركة مع لاعب الزمالك شيكوبانزا من يسار الملعب ونفذ زيزو الركلة الحرة المباشرة ولكن لم تجد من يقابلها لتنتهي لرمية مرمى.

وواصل الأهلي السيطرة على الكرة وقاد ديانج هجمة من يمين الملعب في الدقيقة 15 ليرسل كرة عرضية تصدى لها الونش وصلت لبنشرقي الذي أرسلها كرة عرضية مجدداً ولكن الكرة كانت تخطت خط المرمى.

وواصلت كرة لعمرو ناصر في الدقيقة جعلته منفردًا بمحمد الشناوي ولكنه سدد الكرة في النهاية ضعيفة في يد حارس مرمى الأهلي قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل على لاعب الزمالك في الدقيقة 17.

وارتكب لاعب الزمالك شيكوبانزا خطأ جديد بالدقيقة 19 وسط الملعب ضد لاعب الأهلي أحمد كوكا.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية من يسار الملعب نفذها زيزو وأبعدها شيكوبانزا لاعب الزمالك لتصل مجددًا لزيزو الذي أرسل كرة عرضية جديدة مرت انتهت لركنية من يمين الملعب نفذها زيزو داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن سددها جراديشاير ضعيفة في يد محمد عواد بالدقيقة 21.

وقاد شيكوبانزا في الدقيقة 26 هجمة من يمين الملعب ولكن لم يستطع السيطرة على الكرة في النهاية واستخلصها منه أحمد كوكا.

وصل محمد شحاتة في الدقيقة 30 على ركلة حرة بمنتصف الملعب بعد كرة مشتركة بينه وبين ديانج قبل أن يحصل محمد هاني في الدقيقة التالية على مخالفة بعد محاولة ناصر ماهر لاعب الزمالك استخلاص الكرة من أمامه قبل الانطلاق داخل منطقة الجزاء.

وحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 32 من يسار الملعب نفذها زيزو وأبعدها محمد عواد قبل أن تصل للاعب الأهلي كوكا الذي حاول استغلال تقدم عدم عودة عواد لمرماه وسدد كرة تصدى لها عمر جابر ثم وصلت الكرة لديانج الذي حصل على مخالفة.

ونفذ زيزو الركلة الحرة ولكن تصدى لها الحائط البشري لتصل الكرة إلى شيكو بانزا الذي تقدم صوب منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج بالدقيقة 36.

وتوقف اللعب في الدقيقة 37 بعد إصابة مدافع الزمالك محمد إسماعيل.

ووصلت كرة في الدقيقة 39 للاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو" يسار منطقة جزاء الزمالك ليتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ارتطمت بشباك مرمى محمد عواد من الأعلى.

وحصل فريق الزمالك على ركلة ركنية من يمين الملعب نفذها عبدالله السعيد في الدقيقة 42 ولكن شيكوبانزا حولها برأسه أعلى مرمى الشناوي.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة طولية في الدقيقة 44 لزميله أشرف بنشرقي داخل منطقة جزاء الزمالك ليستلم الكرة بصورة جعلته منفردًا بالمرمى وسدد الكرة في الشباك.

وكاد يتعادل الزمالك بالدقيقة التالية بعد خطأ من محمد الشناوي في تمرير الكرة لزميله ديانج ليستخلص ناصر ماهر الكرة ويرسلها لعبدالله السعيد الذي سدد كرة ضعيفة وصلت سهلة في يد حارس مرمى الأهلي.

ودفع أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك مع بداية الشوط الثاني بالثلاثي خوان بيزيرا و سيف الجزيري وحسام عبدالمجيد بدلاً من محمد إسماعيل وعمر ناصر.

وأرسل ياسين مرعي كرة عرضية في الدقيقة 48 تصدى لها الدفاع لتصل مجددًا لياسين مرعي الذي مررها في اتجاه زميله جراديشار ولكن استخلصها دفاع الزمالك قبل أن تصل للاعب الأهلي.

وأشهر الحكم في الدقيقة التالية بطاقة صفراء ضد لاعب الأهلي مروان عطية بعد مسكه لقميص خوان بيزيرا وسط سيطرة للاعبي الزمالك على الكرة في محاولة لإدراك التعادل.

وتوقف اللعب في الدقيقة 55 لعلاج لاعب الأهلي جراديشار ثم دفع المدير الفني للأهلي توروب بالدقيقة 57 باللاعب طاهر محمد طاهر بدلاً من جراديشار.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة 59 ضد لاعب الأهلي ياسين مرعي بعد تدخله على لاعب الزمالك خوان بيزيرا ونفذ عبد الله السعيد الركلة الحرة المباشرة ولكن دون خطورة.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 63 نفذها عبدالله السعيد ولكن أبعدها الشناوي بيده ثم تصدى دفاع الزمالك بالدقيقة 65 لهجمة قادها أشرف بنشرقي.

وسدد لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 67 كرة وصلت ليد محمد عواد حارس مرمى الزمالك ثم رد بيزيرا بتسديدة في الدقيقة التالية وصلت سهلة ليد الشناوي.

ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة 70 باللاعب محمد علي بن رمضان بدلاً من تريزيجيه.

وعزز مروان عطية تقدم الأهلي بهدف ثان بالدقيقة 73 بعدما وصلته كرة عرضية من زميله طاهر محمد طاهر أسكنها الشباك.

وحصل فريق الزمالك في الدقيقة 75 على ركلة ثابتة أرسلها عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء حولها حسام عبدالمجيد برأسه بجانب المرمى.

ودفع المدير الفني للزمالك أحمد عبدالرؤوف في الدقيقة 77 باللاعب أحمد حمدي بدلاً من عبدالله السعيد.

وسجل سيف الجزيري هدفًا بالدقيقة 79 للزمالك ولكن ألغاه الحكم بداع وجود لمسة يد.

ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة 82 باللاعب أحمد رمضان بيكهام بدلاً من أشرف بنشرقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 مساء اليوم الأحد.

تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي.

المهاجم: نييتس جراديشار.

تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

