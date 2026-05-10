عالم أزهري: لبس النقاب والقفازين حال الإحرام مخالف للسنة الصحيحة

كتب : حسن مرسي

06:04 م 10/05/2026

الدكتور أسامة قابيل

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن فريضة الحج من أعظم العبادات التي تحتاج إلى علم وفقه حتى تؤديها المسلمة على الوجه الصحيح دون أخطاء شرعية.

وأوضح قابيل، أن من أبرز الأخطاء خروج بعض النساء متعطرات أثناء أداء المناسك، وهو ما يخالف مقصود الإحرام القائم على التجرد والخشوع.

وأشار إلى أن من الأخطاء كذلك جهل بعض النساء بأحكام الإحرام، مثل لبس النقاب أو القفازين، رغم أن السنة بيّنت عدم لبسهما حال الإحرام.

ولفت إلى أن "رفع الصوت بالذكر أو الدعاء بشكل جماعي أو بطريقة فيها تشويش على الآخرين من المخالفات، والأصل في الذكر الخشوع مش الإزعاج".

وأكد أن التساهل في التزاحم الشديد مع الرجال عند تقبيل الحجر الأسود خطأ، وحفظ النفس والالتزام بالآداب مقدم، والطواف يصح دون تقبيله.

وشدد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، على أن تعلم مناسك الحج قبل السفر ضرورة، داعيًا للرجوع لأهل العلم والابتعاد عن التصوير الذي يشغل عن الخشوع.

10 علامات مبكرة تنذر بضعف الدورة الدموية.. كيف تكتشفها؟
بيراميدز يدفع بالقوة الضاربة أمام زد في نهائي كأس مصر
الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور
