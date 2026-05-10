عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية ووكلائهم وموجهي عموم المواد، لبحث الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بحضور أحمد عبد الله، وكيل المديرية.

إشادة بالجهود ومتابعة ميدانية

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادات المنظومة التعليمية والعاملون بها لتحقيق الانضباط داخل المدارس.

كما استعرض عددًا من الملاحظات التي رصدها خلال جولاته الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية، مؤكدًا ضرورة سرعة تلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

توجيهات عاجلة لإنهاء الاستعدادات

وشدد "دسوقي" على أهمية توحيد الجهود للانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات في أسرع وقت، مع التأكد من استكمال شرح المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية المحددة قبل انطلاق الامتحانات.

وأكد ضرورة إعلان جداول الامتحانات في أماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات والقرارات الوزارية ذات الصلة.

تنظيم الامتحانات وضبط اللجان

وأوضح وكيل الوزارة أهمية الالتزام بالدقة في إعداد وطباعة وتجهيز أوراق الامتحانات، مع تعزيز التعاون بين الإدارات التعليمية والمدارس لتجهيز اللجان بالشكل الأمثل.

كما شدد على تطبيق تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين وفق معايير محددة، إلى جانب الاستعداد الجيد لأعمال التصحيح وتقدير الدرجات، وضمان تأمين أوراق الأسئلة والإجابة.

مواصفات الورقة الامتحانية والتوعية

وأكد "دسوقي" ضرورة إعداد الامتحانات من محتوى الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات، وفق الضوابط المحددة من الوزارة.

كما وجه بتكثيف برامج التوعية للطلاب بمواصفات الورقة الامتحانية وآليات الإجابة الصحيحة، مع الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، مشيرًا إلى أن الموجهين يتحملون المسؤولية الكاملة عن إعداد الامتحانات طبقًا للتعليمات المنظمة.

الرد على استفسارات الحضور

واختُتم الاجتماع بالإجابة عن تساؤلات الحاضرين المتعلقة بأعمال الامتحانات والملاحظة والتصحيح، بالإضافة إلى مناقشة آليات إحكام الرقابة وضبط اللجان، بما يضمن انتظام سير الامتحانات بجميع مدارس المحافظة.