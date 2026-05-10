شدد طارق يحيى نجم الكرة المصرية الأسبق علي، قدرة فريق الزمالك على تعويض هزيمة الذهاب أمس أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

وقال يحيى في تصريحات إذاعية : هناك فوارق فنية كبيرة جدًا بين إمكانيات لاعبي الزمالك ولاعبي اتحاد العاصمة وبالتأكيد إمكانيات لاعبي الزمالك أفضل وأعلي بكثير

أضاف: اتحاد العاصمة فريق في المتناول والزمالك خسر أمس ولكنه قادر على التعويض، والأخطاء واردة في كرة القدم لذا أنا ضد الهجوم الشديد على حسام عبد المجيد وأراه غير مبرر وأرفض ذبحه.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .