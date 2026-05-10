كأس مصر

زد

- -
20:30

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

طارق يحيى: أرفض ذبح مدافع الزمالك واتحاد العاصمة فريق عادي

كتب : رمضان حسن

03:53 م 10/05/2026

طارق يحيى في دورة رمضانية

شدد طارق يحيى نجم الكرة المصرية الأسبق علي، قدرة فريق الزمالك على تعويض هزيمة الذهاب أمس أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

وقال يحيى في تصريحات إذاعية : هناك فوارق فنية كبيرة جدًا بين إمكانيات لاعبي الزمالك ولاعبي اتحاد العاصمة وبالتأكيد إمكانيات لاعبي الزمالك أفضل وأعلي بكثير

أضاف: اتحاد العاصمة فريق في المتناول والزمالك خسر أمس ولكنه قادر على التعويض، والأخطاء واردة في كرة القدم لذا أنا ضد الهجوم الشديد على حسام عبد المجيد وأراه غير مبرر وأرفض ذبحه.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفيدرالية

ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران