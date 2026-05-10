قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، استبعاد قضية مقتل الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية هراس الشارع التجاري" من رول الجلسة، وإعادتها إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، تمهيدًا لإعادة إحالتها مجددًا إلى دائرة الجنايات للفصل فيها.

بدء أولى جلسات المحاكمة

وكانت المحكمة قد بدأت نظر أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية، الذي يواجه اتهامات على خلفية الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين أهالي محافظة الإسماعيلية، عقب العثور على المجني عليها متوفاة متأثرة بإصابتها.

قرار المحكمة باستكمال الإجراءات

وجاء قرار هيئة المحكمة بإعادة القضية إلى جهات التحقيق لاستيفاء بعض الجوانب القانونية والإجرائية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة بعد الانتهاء من المطلوب قانونيًا.

تفاصيل الواقعة والتحريات

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع فتاة إثر تعرضها للاصطدام بمعدة رصف طرق "دكاك أسفلت"، أثناء تواجدها بالشارع التجاري أمام "قهوة حميدو".

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم لمعدة رصف بأحد الأشخاص في الموقع المشار إليه، وعلى الفور جرى الدفع بفرق الطوارئ إلى مكان الحادث.

سرعة الاستجابة وكشف ملابسات الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها البالغة نتيجة الاصطدام المباشر بالمعدة الثقيلة.

الإجراءات الجارية والتحقيقات

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق سماع أقوال شهود العيان، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادث.

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وانتهت إلى توجيه تهمة القتل الخطأ للسائق المتهم، على خلفية الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة أثناء العمل داخل منطقة مكتظة بالمواطنين.

فحص فني للمعدة المستخدمة

كما جرى فحص التقارير الفنية الخاصة بالمعدة المستخدمة في الحادث، وسط ترقب واسع من الرأي العام داخل محافظة الإسماعيلية لمستجدات القضية، نظرًا لما أثارته من اهتمام كبير بين الأهالي.

اهتمام واسع بالقضية في الإسماعيلية

وحظيت القضية باهتمام واسع داخل محافظة الإسماعيلية، خاصة أن المجني عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة بين الأهالي، وعُرفت بمشاركتها في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين وخدمة الكنيسة.