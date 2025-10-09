قرار عاجل من منتخب مصر الثاني بعد إصابة عمر جابر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء لاعب المصري البورسعيدي كريم العراقي بعد إصابة الثنائي عمر جابر لاعب الزمالك وكريم حافظ لاعب بيراميدز خلال مباراة المغرب.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

وخسر منتخب مصر الثاني على يد نظيره المغربي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بالمغرب ولكنها لم تذع، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار الجهاز الفني لمنتخب مصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن استبعاد الثنائي من المعسكر بعد تعرضهما للإصابة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في المغرب استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر لها في قطر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والبحرين

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البحريني يوم الأحد 12 أكتوبر، في ثاني تجاربه الودية خلال معسكره المقام بالمغرب.

