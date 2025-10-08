تصريح مثير للجدل من حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم.. ماذا قال؟

بعد تأهل مصر.. ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن؟

كتب - نهى خورشيد

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسمياً اليوم الأربعاء، تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

ويتصدر الفراعنة حتى الآن، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادلين، ليحافظ على سجله في التصفيات الحالية خالياً من الهزائم.

واعتاد منتخب الساجدين الظهور بقوة في التصفيات منذ أول مشاركة عام 1934، حين تأهلوا إلى مونديال إيطاليا بعد فوزهم على فلسطين ذهاباً بنتيجة 7-1 وإياباً لنتيجة 4-1، ليصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نهائيات كأس العالم.

وفي تصفيات 1990، كرر المنتخب إنجازه بالصعود، وذلك على حساب ليبيريا، وملاوي، وكينيا، ليحجز بطاقة التأهل إلى مونديال إيطاليا من جديد بعد غياب طويل.

أما في نسخة 2018، فقد عاد الفراعنة إلى المونديال للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد أداء مميز في التصفيات حسمه بهدف محمد صلاح التاريخي أمام الكونغو، الذي منح مصر بطاقة العبور إلى كأس العالم في روسيا.

موعد مباراة مصر المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.