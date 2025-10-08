مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

حتى الآن مصر بلا هزيمة في تصفيات المونديال 2026.. مقارنة تاريخية بالأرقام

كتب : نهي خورشيد

11:33 م 08/10/2025
حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسمياً اليوم الأربعاء، تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

ويتصدر الفراعنة حتى الآن، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادلين، ليحافظ على سجله في التصفيات الحالية خالياً من الهزائم.

واعتاد منتخب الساجدين الظهور بقوة في التصفيات منذ أول مشاركة عام 1934، حين تأهلوا إلى مونديال إيطاليا بعد فوزهم على فلسطين ذهاباً بنتيجة 7-1 وإياباً لنتيجة 4-1، ليصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نهائيات كأس العالم.

وفي تصفيات 1990، كرر المنتخب إنجازه بالصعود، وذلك على حساب ليبيريا، وملاوي، وكينيا، ليحجز بطاقة التأهل إلى مونديال إيطاليا من جديد بعد غياب طويل.

تصفيات افريقيا 1990

أما في نسخة 2018، فقد عاد الفراعنة إلى المونديال للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد أداء مميز في التصفيات حسمه بهدف محمد صلاح التاريخي أمام الكونغو، الذي منح مصر بطاقة العبور إلى كأس العالم في روسيا.

تصفيات افريقيا 2018

موعد مباراة مصر المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم مصر وجيبوتي كأس العالم 2026

